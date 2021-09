Alunos do Colégio Integrado arrecadam 690 litros de água de coco para a Santa Casa de Campo Mourão

Na última sexta-feira, 17, o Colégio Integrado repassou ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão 690 litros de água de coco. O produto foi arrecadado pelos alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais como parte do projeto “Pense o bem”, atividade desenvolvida durante as aulas do programa Pense Matemática.

Segundo a supervisora do Setor de Projetos e Captação de Recursos da Santa Casa de Campo Mourão, Edna Ribeiro Siqueira, a doação veio em boa hora. “Essa doação é primordial para nós. Com a Covid-19, nossa demanda aumentou consideravelmente, antes da pandemia apenas os pacientes da ala oncológica faziam uso da água de coco. Parabenizamos a iniciativa e ficamos muito felizes em saber que os alunos do Colégio Integrado estão aprendendo a importância de se pensar no próximo. A Santa Casa depende muito de doações uma vez que 90% dos atendimentos realizados no hospital são via SUS”, explicou a supervisora.

A água de coco é utilizada na dieta dos pacientes internados nas alas de oncologia e Covid, isso porque possui em sua composição vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Além disso, o produto é eficaz no tratamento da desidratação e tem uma boa aceitação entre os pacientes que sofrem com enjoos.

A professora de Matemática e idealizadora do projeto, Renata Leonel, explicou que a ideia era alinhar o conteúdo das aulas a uma ação solidária. “Com a água de coco os alunos puderam estudar sobre volume e embalagens, pesquisar valores para ver qual embalagem compensava financeiramente e, além disso, puderam contribuir com os pacientes da Santa Casa”, contou a professora.

A diretora do Colégio Integrado, Ana Paula Previate, contou que a arrecadação superou as expectativas. “Esse foi um projeto muito bacana, a proposta da professora não previa essa quantidade toda, mas o projeto extrapolou os muros da escola e os alunos acabaram envolvendo as famílias, amigos e até os vizinhos”, disse.

O projeto “Pense o bem” fez tanto sucesso que o professor Edy Cesar, consultor pedagógico do Pense Matemática, programa do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação da Positivo Tecnologia, que veio de Curitiba para acompanhar a doação, já pretende levar a iniciativa a outros colégios da região da COMCAM que também utilizam a plataforma.

Para a coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Finais, Débora Lima, a arrecadação superou todas as expectativas. “A pandemia nos sensibilizou a pensar no próximo, agir pelo bem-estar do outro e refletir sobre a rotina dos profissionais de saúde e dos hospitais. O projeto ‘Pense o bem’ surgiu da vontade de ajudar, de fazer o bem e toda a equipe do Colégio se engajou neste propósito. Com a liderança da professora Renata Leonel, os alunos organizaram uma campanha de arrecadação que foi além das expectativas. Somos muito gratos a todos os que doaram e à equipe do Pense Matemática por nos motivar a ir além e acreditar que juntos podemos impactar a sociedade”, disse a coordenadora.

DOAÇÕES

Quem quiser colaborar com a Santa Casa, pode entrar em contato com o Setor de Projetos e Captação de Recursos pelo telefone (44) 988075080 ou fazer a doação via pix CNPJ: 80.612.294/0001-41