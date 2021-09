CMEI Doce Magia tem vagas para Educação Infantil

Até o fim do mês a rede municipal de ensino recebe matrículas para formação das turmas para o ano letivo de 2022. Por conta da pandemia, em alguns CMEIs houve pouca procura de cadastros para matrículas em 2021 e, consequentemente para 2022.

No CMEI Doce Magia, no Conjunto Diamante Azul, por exemplo, não há lista de espera de vagas para a faixa etária de 0 a 3 anos. “Estamos divulgando na comunidade, redes sociais e afins, porém, temos pressa, pois as matrículas para formação das turmas terminam na próxima semana”, esclarece a diretora Cláudia Rosa, ao pedir que as famílias interessados garantam a vaga.

CHAMADA

A chamada escolar realizada pela Secretaria Municipal de Educação termina na próxima quarta-feira (22, para alunos que completarão 4 anos até março de 2022 ou de 5 anos que estão fora da rede e pretendem estudar no município. O cadastro não representa a matrícula, é um levantamento de demanda para a organização da oferta de turmas.

Os interessados ou responsáveis deverão acessar o endereço eletrônico https://g-ale.net/seced/servicos/main/chamadaescolar, selecionar a Escola ou CMEI (parcial) mais próximo do endereço, preencher o formulário de inscrição, anexar Certidão de Nascimento original e comprovante de residência (preferencialmente fatura da Copel). Caso não consiga efetuar o cadastro pelo site deve procurar a unidade de ensino pretendida.