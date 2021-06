Acadêmicos do Integrado doam equipamentos de Fisioterapia para Santa Casa de CM

Acadêmicos do 3º período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Integrado realizaram, na última sexta-feira (25), a entrega de equipamentos ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Os estudantes confeccionaram dois cicloergômetros, dois andadores para adultos, um andador infantil, uma barra paralela infantil, duas cadeiras de sedestação e um quadro rastejante. O projeto e desenvolvimento dos aparelhos de PVC, que contou com o auxílio e supervisão dos professores do curso de Fisioterapia, fazem parte da disciplina de Projeto Interdisciplinar (PI).

Esses dispositivos vão auxiliar pessoas com necessidades físicas, tanto em ambiente hospitalar quanto ambulatorial. As cadeiras de sedestação e os cicloergômetros foram doados ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Já o quadro rastejante, o andador e a barra paralela infantil foram destinados à APAE de Goioerê.