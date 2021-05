Abertas as inscrições para o XI Conccepar

Já estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Congresso Científico da Região Centro-Ocidental do Paraná (Conccepar). Organizado pelo Centro Universitário Integrado, o evento é uma realização do Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2). O congresso será realizado entre os dias 24 e 28 de maio de 2021 e as inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site: conccepar.grupointegrado.br, até o dia 09 de maio de 2021.

Realizado desde 2005, com o objetivo de reunir acadêmicos, professores, palestrantes e egressos da instituição, o Conccepar não teve edição em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e retorna em 2021, de maneira totalmente on-line. A programação do evento conta com apresentação de trabalhos, minicursos, palestras, oficinas, mesas-redondas e apresentações culturais e é aberta à comunidade externa.

Para a supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli, o evento contribui intensamente para a vida acadêmica e profissional dos estudantes e da comunidade em geral. “Esse evento tem um impacto muito grande na formação dos nossos estudantes, além de cumprir com o nosso dever que é levar conhecimento para comunidade externa. O Conccepar tem uma programação multidisciplinar que possibilita aos nossos estudantes ampliarem sua visão de mundo e também a sua rede de contatos, o que é cada vez mais importante para a vida profissional. Além disso, possibilita que pessoas de outras instituições e também da comunidade possam participar das nossas atividades e conhecer um pouquinho mais do que o Centro Universitário Integrado realiza. Essa é a grande missão do Conccepar: levar cultura e conhecimento científico para toda população”, explicou a supervisora.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Um dos destaques do Conccepar é a apresentação de trabalhos científicos. Todos os acadêmicos do Integrado (graduação presencial, EAD e pós-graduação) podem inscrever trabalhos para serem apresentados, assim como egressos da instituição e membros da comunidade.

Os resumos podem ser o resultado de projetos de pesquisa, ensino, extensão ou revisões de literaturas não publicadas. Todos os trabalhos passarão por uma avaliação da instituição, que seguirá critérios como: objetivos relevantes, metodologia adequada, aprovação em comitê de ética (quando cabível), resultados apresentados com clareza e conclusões pertinentes. Além disso, os resumos passarão por uma verificação com ferramentas antiplágio. Todas as normas para submissão de trabalhos estão disponíveis no site do XI Conccepar.

Para enviar o resumo, o participante precisa acessar o site do evento e clicar na guia “Resumos”. Os trabalhos poderão ser enviados até o dia 09 de maio de 2021 e o envio só será possível após a efetivação do pagamento da inscrição, o que pode levar até dois dias úteis.

FESTIVAL DE MÚSICA

No encerramento do XI Conccepar será realizado o 9º Festival de Música Integrado, um evento artístico cultural que premiará os talentos musicais da comunidade acadêmica do Centro Universitário Integrado e região.

Os participantes podem concorrer nas categorias artista solo, dupla ou banda. As inscrições devem ser realizadas até o dia 09 de maio, pelo site festival.grupointegrado.br.