Homem fica gravemente ferido em atropelamento no Lar Paraná

Um homem de cerca de 40 anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um veículo GM/Cobalt, na avenida John Kennedy, na região do Lar Paraná. O acidente ocorreu por volta das 19h20 desta segunda-feira.

O local possui alguns bares e lanchonetes, geralmente freqüentados por várias pessoas, o que gera movimentação de pedestres na via. Segundo as informações, a vítima havia acabado de sair de um bar, onde havia bebido.

Ao atravessar a avenida, não percebeu a aproximação do automóvel e foi atropelado. Com o impacto, o pedestre bateu a cabeça no pára-brisas e foi lançado no asfalto, ficando gravemente ferido. A parte frontal do veículo, que era dirigido por um homem de 53 anos, ficou bastante danificada.

Equipes do Siate e Samu foram acionadas para prestar o atendimento. A vítima foi levada pelo Samu ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.

O sargento Fisher, do Corpo de Bombeiros, orientou tanto motoristas quanto pedestres para que redobrem os cuidados ao transitarem pela avenida, onde vários outros acidentes, inclusive com óbitos já foram registrados.