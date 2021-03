Inscrições para Processo Seletivo de estagiários termina nesta terça

Termina nesta terça-feira, dia 30, o prazo para inscrições no Processo Seletivo destinado à admissão de estagiários de nível superior para a prefeitura de Campo Mourão. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Centro de Integração Empresa Escola do Paraná (Ciee). A prova objetiva, que estava prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2021, foi adiada para o dia 16 de abril.

Esta seleção busca preencher cinco vagas, além da formação de cadastro reserva, dentre os estudantes com, no mínimo, 16 anos, matriculados entre o primeiro e o penúltimo semestres dos cursos de Administração (2); Agronomia; Arquitetura; Ciências Contábeis (1); Ciências Econômicas (1); Direito; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Farmácia (1); Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Secretariado; e Turismo e Meio ambiente.

Os estagiários contratados deverão desempenhar atividades em carga horária de quatro ou seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, com bolsa-auxílio mensal de R$ 498,67 para carga horária de quatro horas diárias e R$ 748,00 para seis horas diárias, acrescido de auxílio-transporte, dentre outros benefícios. O estágio terá duração de até um ano, com a possibilidade de ser prorrogado até o limite de dois anos.

O Processo Seletivo tem validade de seis meses, a contar da data da publicação do resultado final e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.