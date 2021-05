Incentivados por Ana Maria Braga, alunos do Colégio Adventista participam do Concurso Master Chef

A Educação Adventista que vai muito além do ensino, dessa vez está promovendo uma ação que envolve alimentação saudável e convívio familiar. A Sede Administrativa das Escolas Adventistas do Oeste Paranaense lançou a 1ª edição do Concurso Master chef, que pela de sua relevância, ganhou o incentivo público da apresentadora Ana Maria Braga, Erick Jacquin e Claude Troisgro. Em um vídeo promocional esses chefs renomados mandam um recado especial para as famílias da Educação Adventista.

Além de Campo Mourão, participam do Projeto as escolas de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Goioerê , Guaíra e Umuarama, totalizando sete escolas participantes.

O Concurso terá quatro fases e vai premiar os melhores e mais saborosos pratos dos alunos da Educação infantil ao 5º ano. As receitas precisam contemplar apenas alimentos saudáveis e ovolactovegetarianos.

Assista o vídeo abaixo: