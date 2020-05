Doação de sangue só por agendamento

Em decorrência da atual situação de pandemia de coronavírus, o Hemepar reforça que o atendimento para coleta de sangue, nas unidades de todo estado só estão acontecendo mediante agendamento individual, por telefone.

O contato junto ao Hemonúcleo de Campo Mourão são os seguintes: (44) 3525-1102 e (44) 3525-2327. Além disso, o doador deve usar máscara.

O Hemonúcleo lembra ainda que devido a pandemia, doadores com mais de 60 anos devem permanecer em suas residências, votando a fazer as doações apenas quando a situação tiver voltado a normalidade.

CERTIFICADO

Já a carteira de doação foi substituída pelo Certificado, emitida pelo Serviço de Vigilância – NOVOSHT. Após a doação, o Certificado de Doador de Sangue será encaminhado por email, informado no cadastro do doador.

RESULTADOS LABORATORIAIS

Se houver necessidade de obtenção do resultado laboratorial, o próprio doador deverá retirar na unidade em que realizou a doação, após 30 dias, apresentando seu documento oficial com foto.

Os resultados poderão, ainda, ser entregues a terceiros munidos de seu documento com foto e procuração de próprio punho do doador, constando a indicação do lugar onde foi passada e, expressamente, a autorização para recebê-lo.