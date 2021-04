PF prende duas pessoas por posse de arquivos de pornografia infantil no Paraná

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta terça-feira (27) dois mandados de busca e apreensão expedidos em inquéritos que tinham como objetivo investigar o compartilhamento de imagens de pornografia infantil na internet. Durante a ação, duas pessoas foram presas em flagrante. Um dos presos, de 60 anos, reside em Curitiba, enquanto o outro, de 43 anos, na cidade paranaense de Piraquara.

Com o suspeito preso em Curitiba, a PF encontrou cerca de mil arquivos de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes. Com o preso em Piraquara, os policiais localizaram mais de 100 mil arquivos com o mesmo tipo de material armazenado.

De acordo com a PF, os arquivos apreendidos serão submetidos à perícia técnica, “com as investigações mirando agora na identificação de abusadores sexuais e suas vítimas, bem como na busca de informações que possam indicar o envolvimento dos presos com os crimes de produção de pornografia infantil e estupro de vulnerável”.