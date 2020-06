Evento discutirá o efeito dominó da pandemia na educação

Os impactos financeiros e econômicos sofridos pelas escolas particulares, em função da pandemia, serão discutidos em webinar organizado pelo EducaInova Hub Educacional e pelo Instituto IDDETI no próximo dia 18, das 16h às 18h.

O evento será transmitido pelo no canal do EducaInova no youtube. O evento terá a participação de Guilherme Mendes Resende, economista chefe do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica; Andrey Freitas, coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado da SENACON; Tadeu da Ponte, matemático e coordenador no Insper, e, Rodrigo Capelato, diretor executivo e de assuntos econômicos do Semesp – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, de São Paulo

Em pauta, os efeitos negativos sofridos pelas escolas privadas desde a suspensão das aulas presenciais, os riscos de desmonte do setor, além do inchaço do sistema público em razão da migração de alunos, especialmente na educação básica.

Os interessados poderão se inscrever gratuitamente pelo link: https://forms.gle/t9U1CRyW1ZyiSTXPA ou acessar o webinar no canal do EducaInova Hub Educacional no youtube.