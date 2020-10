Jovem formado no Programa de Aprendizagem Comercial do Senac escreve carta sobre experiência na instituição

O Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tem em sua missão original a formação de jovens para atuação no comércio de bens, serviços e turismo. É um orgulho para a instituição fazer parte da vida de milhares de meninos e meninas, que inundam as salas de aula com sua juventude e desabrocham para o trabalho ao final

do Programa de Aprendizagem. Aos 17 anos, Lucas Eduardo Ferreira Tintiliano faz questão de compartilhar sua

experiência como aprendiz no Senac Campo Mourão. Ele fez parte da turma de Aprendizagem em Serviços de Supermercado que finalizou sua jornada em agosto deste ano. Sua gratidão é tamanha e inspira outros jovens a participarem do programa.

Criado somente pela mãe, quando pequeno, ouvia pessoas dizerem: “Esse vai ser só mais um”. No dia 5 de agosto de 2019 Lucas iniciou um ciclo que durou exatamente um ano, tempo necessário para completar a carga horária de 1.000 horas do Programa de Aprendizagem, em que o aprendiz mescla a formação teórica no Senac e a prática profissional na empresa. “Foi um período muito ‘da hora’. Aprendi muita coisa. Foi através dessa oportunidade que eu pude crescer em todas as áreas da minha vida e posso dizer para vocês: valorizem isso! Estudem muito e saiam da zona de conforto”, escreveu em uma carta entregue na unidade de Campo Mourão.

E continua: “Você pode se perguntar: quem é ele para falar isso?!? Eu mesmo respondo: tenho 17 anos, trabalho na área administrativa de um supermercado, sou estudante do 1º semestre da faculdade de Gestão Pública. Sofri muito, mas estou colhendo o que eu plantei, que foi com muito estudo, dedicação e esforço. E caso queira saber se isso que eu falei é verdade, falem com a instrutora, que ela irá confirmar, porque ela me conhece e me apoiou muito, sou grato a ela e peço para vocês que façam o seu melhor. Estudem muito, valorizem essa experiência porque terá sempre alguém te observando. Gratidão ao Senac, em especial à instrutora Fernanda”, finaliza.

Fernanda Reigota acompanhou de perto a evolução de Lucas. “O Lucas sempre foi bastante interessado, tirava dúvidas sobre as atividades e gostava de validar sobre a qualidade das suas atividades. No intervalo das aulas, ele sempre conversava bastante comigo, por isso ele menciona o apoiei. Na realidade não fiz nada diferente de ouvir,

dar conselhos e incentivá-lo”, diz a instrutora. Fernanda destaca o comprometimento do aprendiz, que manteve esse perfil quando as aulas remotas substituíram as presenciais por causa da pandemia. “Ele foi um dos alunos mais pontuais. Exemplo disso, foi que, em julho, em um dia de aula teórica, me mandou mensagem dizendo que atrasaria para enviar as atividades porque o RH do supermercado onde fazia a prática profissional o convidou para participar de um processo seletivo para uma vaga na área administrativa.

Ele concorreu com profissionais do mercado de trabalho e, visto o histórico e desempenho dele na entrevista, foi selecionado”, relata a instrutora orgulhosa. A satisfação do jovem com o Senac é tão grande, que o Programa de Aprendizagem o motivou a escolher a instituição para fazer a graduação em Gestão Pública, na modalidade a distância.