Rapaz é preso após agredir e ameaçar matar cachorro da irmã

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 23 anos, por volta das 22h de ontem, após ele agredir e ameaçar matar o cachorro da irmã, situação que gerou uma grande confusão na família. A irmã, adolescente de 13 anos, foi encontrada na ponte que dá acesso ao jardim Araucária, após sua mãe acionar a polícia.

Em desespero, ela pedia aos policiais que não deixassem o irmão matar o seu cachorro. O rapaz chegou em seguida, bastante alterado, e não obedeceu às ordens policiais, dizendo que “iria resolver o seu problema sozinho” e que “não precisava da polícia”.

As equipes então realizaram o cerco ao indivíduo que continuava resistindo. Os policiais precisaram fazer o uso do spray de pimenta para contê-lo. Questionado sobre os fatos, o rapaz disse que o cachorro da raça Pitbull, estava urinando na roda de um veículo que ele estava consertando.

Por esse motivo, agrediu o animal. Após as agressões, ao tentar amarrar o cachorro, levou uma mordida nas mãos e antebraço esquerdo, causando escoriação leve.

A mãe dele chegou em seguida e confirmou a versão do rapaz. Ela disse que o animal só atacou após ser agredido pelo seu filho. Na tentativa de cessar as agressões contra o animal, a mulher disse que saiu com a filha e o cachorro pela rua e, na fuga, acabaram caindo e ficaram feridas.

A mulher relatou ainda que o filho é usuário de drogas, e entregou espontaneamente para a equipe um invólucro contendo um comprimido (aparentemente LSD), um invólucro contendo cinco gramas de uma substância em pó na cor laranja (aparentemente LSD), um dichavador com resquícios de maconha, uma balança de precisão, e diversos invólucros (rolo de papel filme e sacos plásticos pequenos). O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.