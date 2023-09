Campo Mourão receberá evento voltado ao desenvolvimento pessoal de professores

A cidade de Campo Mourão receberá no próximo dia 7 de outubro, um importante evento voltado ao desenvolvimento pessoal de professores. Trata-se do workshop ‘Mergulho na autorresponsabilidade educacional’, que contará com a participação da pedagoga e ex-colaboradora da Editora FTD, Luana Oliveira e da advogada e professora Juliana Sena.

Durante o evento será apresentado aos profissionais da educação, uma nova maneira de encarar o dia-a-dia do trabalho na escola, visando promover um aprendizado significativo e transformador.

A pedagoga Luana enfatiza que a missão de educar é um compromisso com o desenvolvimento humano e com a construção de um mundo melhor. “Através da educação, capacitamos as pessoas a alcançarem seu pleno potencial e a contribuírem para uma sociedade mais justa, inclusiva e próspera, e para isso, o aprimoramento profissional e pessoal do professor são condições que estimulam a criatividade, a autonomia e o desenvolvimento integral tanto neles próprios quanto nos alunos”, destaca ela.

De acordo com Juliana, que foi chefe do Núcleo Regional de Educação, o evento abordará assuntos inspiradores e enriquecedores, tendo como foco a inteligência emocional e como essa ferramenta é fundamental para fazer da escola um ambiente seguro e acolhedor, que promove, além do aprendizado, o bem-estar emocional do professor e do aluno, potencializando assim o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tão necessárias nos dias atuais.

Tanto Luana, quanto Juliana, citam que por meio de conceitos da pedagogia sistêmica, epigenética, nova medicina germânica e programação neuro linguística, os professores vivenciarão momentos de impacto emocional, porque trata-se de um workshop que vai muito além do desenvolvimento das habilidades pedagógicas convencionais, se concentrando na compreensão e gestão das emoções.

“Isso permite que eles se conectem de maneira mais profunda com suas necessidades emocionais e, assim, adaptem suas abordagens de ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno, independentemente da metodologia utilizada na instituição de ensino em que trabalham”, citam.

Elas lembram que a intenção do evento não é falar de um método, uma vez que a proposta é experenciar uma nova postura, fortalecendo a resiliência que ajuda a lidar com os desafios diários da profissão. “E o mais importante, a cultivar seu bem-estar físico, mental e emocional, alcançando, é claro, todo ambiente em que vivem e trabalham”, conclui Juliana Sena.

Com mais de 50% das vagas já preenchidas, o evento está gerando um grande entusiasmo entre os professores da região. Além disso, a perspectiva de ser o único evento desse tipo este ano na Comcam, torna-o ainda mais especial e aguardado, proporcionando aos professores oportunidades valiosas de aprendizado e atualização profissional.

Com informações: Gazeta Regional