Escolas e CMEIs recebem livros do projeto “Ciranda Literária”

A Secretaria Municipal de Educação realizou, na manhã desta terça-feira (11), a entrega dos kits de livros de literatura infantil e infanto juvenil para todas as unidades de ensino do município. O evento, que fez parte da programação de aniversário de 75 anos de Campo Mourão, foi realizado na quadra da Escola Municipal Parigot de Souza. O investimento foi de R$ 161.164,61.

Os kits fazem parte do projeto de leitura “Ciranda Literária”, que será implantado em 2023 em todas as unidades (escolas e CMEIs), com a presença da autora e escritora Léia Cassol. O objetivo é incentivar a leitura e a escrita.

“É fundamental promover o encontro da criança com o livro, para instigar o hábito da leitura desde cedo. Por meio de experiências com a literatura é que se desenvolvem as qualidades humanas e o aprimoramento para a formação pessoal e intelectual da criança”, ressalta a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

Ela enfatiza que os livros adquiridos são apropriados para cada faixa etária, do berçário ao 5º ano. A cerimônia de entrega foi marcada por apresentações teatrais e musicais de alunos e contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli e do vereador Devanildo Parma.