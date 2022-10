PM de Quinta do Sol prende homem por tráfico de drogas

Após receber informações da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão sobre uma suposta movimentação de tráfico de drogas em uma construção civil, em Quinta do Sol, a Polícia Militar do destacamento local fez buscas no endereço e abordou três pessoas.

Um deles assumiu ser o responsável pela obra. Ao fazer vistoria no local, a equipe policial aprendeu 160 gramas de maconha, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Segundo a Polícia Civil, as denúncias apontam que o local mantém grande movimentação de pessoas suspeitas, reforçando a suspeita de tráfico de drogas.

A droga foi localizada em uma casinha onde são guardados materiais e ferramentas. Segundo a Polícia Militar, um dos três rapazes abordados é suspeito de participação em um furto ocorrido no início dessa semana na Escola das Profissões de Quinta do Sol.

O homem responsável pela obra foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos cabíveis. O entorpecente também foi entregue na delegacia.