Escolas do Município realizam Processo Avaliativo com estudantes

A semana iniciou de maneira diferente para os 5.600 estudantes do Ensino Fundamental da Rede municipal de Campo Mourão. É que nessa semana os estudantes foram convidados a comparecer em suas respectivas unidades de ensino para a formalização do processo avaliativo referente ao primeiro trimestre. Desde o início da pandemia o ensino remoto foi e está sendo o meio principal de ensino em boa parte do país. São chamadas via Meet e Whatsapp, videoconferências, vídeoaulas, atividades impressas enviadas aos estudantes, entre outras alternativas utilizadas em meio a pandemia

Nessa dinâmica o primeiro trimestre letivo de 2021 vai se encerrando e se faz necessário a avaliação da aprendizagem dos estudantes, que é o instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Assim, seguindo todos os protocolos de segurança de combate a Covid-19, os alunos da Rede Municipal de Campo Mourão terão a oportunidade de adentrar em suas escolas, rever seus amigos e professores e enfim, realizar as avaliações.

Durante as próximas semanas, até o dia 29 de abril, os cinco mil e seiscentos alunos, realizarão avaliações de Matemática, História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa, mediadas pelos seus professores. O momento proporcionará uma interação maior entre professores, alunos e equipe pedagógica.

A partir do mês de maio, esses mesmos estudantes retornarão às unidades de ensino para as avaliações de recuperação de estudo. As representantes da Divisão de Ensino Fundamental do município, Luana Gazzi, Giseli Florentim e Paulina Feitoza estão acompanhando de perto todo o processo. Elas estão visitando em média quatro a cinco escolas por dia e averiguando de perto o andamento do processo, como está sendo a chegada dos alunos, como está sendo a dinâmica dos professores para aplicar essas avaliações e se os protocolos de biossegurança estão sendo cumpridos.

“Está tudo muito legal, muito organizado, tem o dispenser com álcool na entrada, todos os alunos mantendo o distanciamento e utilizando máscaras faciais, as escolas estão se organizando de uma forma louvável”, observa a representante da Divisão de Ensino Fundamental, Luana Gazzi.

As avaliações da aprendizagem de Educação Física acontecerão de forma online, via Meet, com avaliações práticas. As unidades de ensino que não conseguirem contemplar todos os alunos na modalidade online, também convidarão esses alunos para realizarem presencialmente, de maneira individual ou no máximo até um grupo de cinco alunos, mantendo todo o distanciamento e seguindo todos os protocolos de segurança.