Mulher fere idoso a facadas e ainda furta botijão de gás

Um idoso de 78 anos, foi ferido com dois golpes de faca por uma mulher, em Campo Mourão. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, na rua Damasco, no conjunto Montes Claros. A Políia Militar, no entanto, só foi comunicada da ocorrência na manhã de hoje.

A vítima, que é dependente de álcool, relatou ter conhecido uma mulher morena ontem à noite e estaria bebendo, quando iniciou-se uma discussão entre os dois. A mulher pegou uma faca e o feriu no pescoço. Para se defender de outro golpe, o idoso levou o pé, que também acabou ferido.

Mesmo ferido, porém sem gravidade, ele permaneceu na casa, até a manhã de hoje, quando um amigo que havia combinado uma pescaria chegou. Só então, ao encontrar o homem ferido, a Polícia Militar e o Samu foram acionados.

A vítima constatou o desaparecimento de seu botijão de gás. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. A mulher não foi localizada.