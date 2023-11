Escola Municipal Urupês premiada no Concurso Agrinho 2023

A Escola Municipal Urupês foi premiada no Concurso Agrinho na modalidade Redação. A aluna contemplada foi Mirella Eloisa Alves Simão, sob a orientação da professora Adriana de Cássia dos Anjos Flávio. A cerimônia de premiação foi realizada em Pinhais.

O Prêmio Agrinho é uma iniciativa do Sistema FAEP/SENAR-PR e este ano teve mais de 1 milhão de trabalhos inscritos no Paraná, dos quais 1.956 foram premiados. O tema deste ano foi “Ações que transformam o mundo” e a escolha foi baseada nos pilares do ESG (sigla em inglês que representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa).

Os alunos e professores premiados nas 14 categorias do concurso receberam uma homenagem e cada um ganhou um tablet e um telefone celular.