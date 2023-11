Casa pega fogo e mata idoso carbonizado em Boa Esperança

Um idoso de 91 anos morreu carbonizado no interior da residência em que morava no distrito de Alto Palmital, em Boa Esperança. Familiares que residem na mesma propriedade, mas em casa separada, informaram que o idoso tinha dificuldades de locomoção e era cuidado por um sobrinho.

No início da manhã de ontem, por volta das 06h30, um familiar levou café ao idoso e o deixou sentado em uma poltrona de descanso. Como estavam sem energia no local, uma vela foi deixada acesa na residência, o que pode ter provocado o incêndio.

Por volta das 07h, os familiares que moram ao lado perceberam fumaça saindo da residência da vítima, mas ao chegaram no imóvel já encontraram o idoso com o corpo em chamas e sem vida.

Como o tempo estava chuvoso, o fogo não se alastrou e as chamas foram contidas com uso de baldes de água e mangueira. Equipes da Polícia Civil, bem como, da Polícia Científica, realizaram a perícia, bem como recolhimento do corpo e encaminhamento ao IML Campo Mourão. O nome da vítima foi divulgado.