Equipamentos foram entregues para Escolas com avanço nos índices no IDEB

A Câmara Temática de Educação e Empreendedorismo, por meio do Projeto Juntos Educar, fez a entrega de equipamentos (notebooks) para as três escolas municipais de Campo Mourão que conquistaram o maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Foram entregues os notebooks para as gestoras escolares Paula Portugal, Viviane Dubay e Carmem Prado e Rosangela da Silva, representantes destas instituições. A entrega ficou por conta de Valéria Letícia Alves, Coordenadora do Projeto Juntos Educar, na manhã do último dia 20, no IMAPE.

Esta ação visa valorizar e inspirar os gestores escolares e equipe pedagógica para o compromisso com a qualidade da educação. De forma colaborativa, esses gestores compartilharão as boas práticas e ações realizadas em suas unidades de ensino e auxiliarão a elaboração do painel de gestão na Plataforma Atla Ensino.

“Sem dúvida alguma é um importante apoio da Câmara Temática, no sentido de incentivar e motivar o trabalho nas escolas, tanto de professores, como dos funcionários, equipes pedagógicas, bem como aos próprios alunos e suas famílias, de toda a comunidade escolar, num geral, em busca de melhores resultados”, destaca Tania Caetano, Secretária Municipal da Educação.

Para conhecer o IDEB de todas as escolas, basta acessar http://ideb.inep.gov.br/.