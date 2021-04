Comércio fecha neste sábado. Nos dias 7, 8 e 15 terá horário especial

Neste sábado (1º de maio), feriado nacional comemorativo ao Dia do Trabalho, o comércio de Campo Mourão permanecerá fechado. A orientação foi emitida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam).

Em razão do feriado nacional, o funcionamento do comércio em horário especial em dois sábados do mês vai acontecer nos sábados seguintes, conforme está previsto na própria Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor. Portanto, no segundo e terceiro sábado de maio (dias 8 e 15), as lojas mourãoenses atenderão o público das 9 às 17 horas.

A Acicam também anunciou que no dia 7 (sexta-feira), antevéspera do Dia das Mães, o comércio de Campo Mourão vai funcionar das 9 às 22 horas. Além de facilitar a compra de presentes, o horário especial também contribuirá para evitar aglomerações.