Educação recebe R$ 181,3 mil do Rotary Verdes Campos

A Secretaria Municipal de Educação recebeu nesta quarta-feira (24) o valor de R$ 181,3 mil destinado pelo Rotary Club Verdes Campos. O recurso faz parte do Projeto “Apoio a Educação Básica e Alfabetização”, elaborado pelo clube de serviço mourãoense e aprovado pela Fundação Rotária.

“Dentro da sistemática de funcionamento do Rotary os clubes de serviço espalhados por todo o mundo podem buscar recursos da Fundação Rotária para projetos globais. Em Campo Mourão montamos o projeto e foi aprovado”, explica o presidente do Rotary Verdes Campos, Lindomar Teles, durante a cerimônia de entrega do cheque simbólica.

O recurso contempla compra de equipamentos para a educação especial, bem como cursos à distância e presenciais para profissionais da educação municipal. “É uma grande satisfação sermos contemplados com esse projeto e só temos que agradecer ao Rotary Verdes Campos por contribuir na qualidade de ensino do nossos município”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.