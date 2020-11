Campo Mourão tem a 48ª morte pela covid-19

Um homem de 55 anos morreu no início da noite de ontem, vítima do coronavírus, no hospital Santa Casa, elevando para 48 os óbitos pela doença em Campo Mourão. Ele estava internado desde o dia 21 de novembro.

O município está em alerta, com os casos aumentando a cada dia. Ontem, foram confirmados mais 36 casos positivos e 18 recuperados. O número de mourãoenses com o vírus ativo chegou a 368.

Já os casos suspeitos caíram de 463 para 327. A UTI, porém, segue lotada e a enfermaria com 90% dos leitos ocupados.

Na região, foram confirmados ontem novos casos em Corumbataí do Sul, Farol, Juranda, Mamborê, Terra Boa e Ubiratã, todos com um caso. Já Goioerê registrou mais 9 casos; Peabiru (5); Fênix (3) e Quinta do Sol (2). O total foi a 5.373, com 131 mortes.