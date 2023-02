Educação prepara servidores para volta às aulas

Atividades motivacionais, com palestras, formações e entretenimento marcaram nesta quarta-feira (1), a abertura da semana pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação. O evento, realizado no salão Mourão Garden, reuniu todos os servidores da rede municipal. Os palestrantes foram a escritora Léia Casol (Literatura) e Diogo Almeida (stand up sobre o professor). “É a preparação da Secretaria para deixar tudo organizado para receber nossos alunos na próxima semana, sempre focados em colher os resultados do trabalho que estamos realizando nos últimos anos”, disse a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano. O prefeito Tauillo Tezelli, o presidente da Câmara, Edilson Martins e o vereador Márcio Berbet participaram da abertura.

As aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, com a inauguração do CMEI Pequenos Passos, construído no Conjunto Avelino Piacentini. Nesta semana foram empossados os diretores de escolas municipais e CMEIs eleitos no ano passado para um mandato de quatro anos.