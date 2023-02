Campo Mourão foi destaque na geração de empregos em 2022

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta quarta-feira(01/02), o boletim mensal do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados,são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de dezembro de 2022, além de um panorama geral de como o município se posicionou durante o ano.

Nesta perspectiva, com a última atualização de 2022, Campo Mourão apresentou um saldo acumulado de empregos, entre janeiro a dezembro, de 1.286 postos de trabalho. O setor que mais contribuiu para este resultado foi o de serviços, com 569 novas contratações, seguido do comércio (284 novos postos de trabalho), da indústria (240), construção (108) e, agropecuária (85 novos postos de trabalho), conforme gráfico abaixo.

Ao comparar o saldo acumulado de empregos no mesmo período, ou seja, de janeiro a dezembro de 2021, verificou-se um crescimento de 5% na geração de empregos no município.

Além disso, no acumulado do ano – em 2022, Campo Mourão se consolidou entre as 20 cidades que mais geraram empregos no Paraná, se posicionando no 18º lugar. E mais, se destacou como a 3ª cidade do estado, com até 100 mil habitantes que mais gerou empregos.

No que se refere especificamente, na movimentação do mercado em dezembro,foram registradas 772 admissões e 919 desligamentos. Nota-se que, mesmo com um número expressivo de admissões no município, o saldo foi negativo.Esse resultado acompanha o desempenho do mesmo período do ano passado, em que o saldo de empregos também foi negativo. Como sugestão do resultado de maior desligamento, é o período sazonal de contratações para vendas, no período que antecede o Natal, com desligamento natural posterior ao feriado.

Ainda sobre o saldo negativo de dezembro, além da sazonalidade natural das contratações natalina, foi um período de alterações no campo político decorrente das eleições presidenciais. O que se espera, a partir de janeiro de 2023 é,maior estabilidade de empregos e que, Campo Mourão, se mantenha entre as cidades do estado que mais geram empregos.

Este relatório foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, em parceriacom Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. Jackelline Favroe pelo Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.