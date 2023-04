Educação fará troca de figurinhas na Feira do Produtor

As figurinhas relacionadas ao aniversário de 75 anos de Campo Mourão distribuídas nas escolas pela Secretaria Municipal de Educação tem cativado os alunos. É uma forma descontraída de aprender sobre a história da cidade. A partir desta semana, a Secretaria vai promover troca de figurinhas repetidas na Feira do Produtor.

Nesta terça-feira (18), a troca será na feira da Vila Urupês, das 18 às 19h30. Na quinta-feira (20), será na feira do Lar Paraná, no mesmo horário. Em caso de chuva a programação será adiada. Nos locais os alunos de 3º e 4º anos poderão trocar as figurinhas repetidas e a equipe da Educação também fará distribuição.

“As escolas já estão organizando dinâmicas e desafios para a distribuição e a troca será realizada entre as turmas em lugares distintos do município”, explica a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.