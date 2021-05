Rapaz fica ferido em acidente na rodovia BR 272

Um rapaz morador de Janiópolis ficou ferido após perder o controle da direção do carro que dirigia e bater em um barranco. O acidente ocorreu no início da noite de segunda-feira, 10, na rodovia BR-272, entre os municípios de Janiópolis e Farol.

A vítima, não teve a identidade e idade divulgadas, dirigia um veículo Gol, sentido a Farol, quando perdeu o controle de direção e se chocou contra um barranco às margens da rodovia.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Com o choque, o rapaz sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para um hospital de Campo Mourão. O veículo teve danos de grande monta.

(Informações e foto: Goionews)