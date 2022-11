Educação Adventista encerra mês de outubro com o “Marco da Amizade”

Para os alunos do Colégio Adventista da, região oeste paranaense, o mês de outubro foi marcado pelo tão esperado evento esportivo “Marco da Amizade”, o qual proporciona uma interação social, esportiva e motivacional para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

O evento foi sediado na unidade escolar de Toledo, de 13 a 17 de outubro e contou com a participação de mais de 400 atletas das cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Toledo, Umuarama e Campo Mourão. As modalidades disputadas foram: Futsal, Vôlei e Tênis de mesa.

A Educação Adventista promove o desenvolvimento acadêmico, mental e espiritual de seus alunos por meio do incentivo ao esporte. Além dos jogos, os alunos também realizaram ações na comunidade, visitando orfanatos, hospitais, creches, asilos, e comunidades carentes da região.

Nessa ação foram entregues materiais gráficos como livros com mensagem de esperança, folhetos, revistas e materiais de higiene pessoal. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), “o esporte é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual, quando aliado ao ensino escolar o desenvolvimento da criança e do adolescente acontecem de forma integral”.

O Colégio Adventista de Campo Mourão agradece todas as famílias que enviaram seus filhos para a realização deste projeto.