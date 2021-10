Concurso Redação Nota 10 premiará alunos e professores da rede estadual

Os alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental que participarem deverão escrever um artigo de opinião sobre o tema “Como combater o preconceito e a desigualdade étnico-racial na sociedade brasileira?”. Já os estudantes do ensino médio deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre “Como preservar o meio ambiente sem prejudicar o desenvolvimento econômico?”.

A redação deverá conter no mínimo 150 e no máximo 300 palavras. Valem as redações feitas desde a última sexta-feira (1) até o dia 31 de outubro.

“A ferramenta é um sucesso absoluto. São centenas e centenas de milhares de redações sendo feitas, os alunos treinando a sua argumentação, a sua lógica. Que todos possam produzir muitas redações de qualidade e excelência”, diz o secretário Renato Feder.

FASES

Concluído o prazo de participação no fim do mês, o concurso se divide em duas etapas. Na primeira, todos os estudantes de cada instituição de ensino que tirarem 10 na redação receberão menções honrosas. Cada escola, então, escolherá duas redações (uma do ensino fundamental e outra do médio) para representá-la na etapa seguinte.

Então, na fase regional, cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação selecionará as duas redações melhor classificadas (novamente, uma do ensino fundamental e outra do ensino médio). Dessa forma, ao todo, haverá 64 estudantes premiados – dois por Núcleo Regional.

Os alunos contemplados participarão, em novembro, de uma cerimônia no Palácio Iguaçu, durante a qual receberão certificados entregues pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e pelo secretário Renato Feder. Além disso, os estudantes também farão um passeio guiado em Curitiba.

PROFESSORES

Os professores de Língua Portuguesa também poderão ser premiados no concurso. Na etapa regional, serão contemplados com menções honrosas aqueles com maior número de redações corrigidas no mês de outubro, considerando que, no mínimo, 70% de seus estudantes tenham produzido ao menos uma redação.

Depois, na etapa estadual, serão selecionados os 64 professores com melhores resultados (sendo 32 do ensino fundamental e outros 32 do ensino médio). Estes também participarão da cerimônia e do passeio na Capital.

REDAÇÃO PARANÁ

A Redação Paraná é uma plataforma para o desenvolvimento de produção textual que trabalha de forma integrada com o professor. Com inteligência artificial baseada em mais de 2,5 mil regras de linguagem, corrige a estrutura da língua e o professor fica responsável em corrigir a parte discursiva e subjetiva.

Além de identificar erros de gramática, ortografia, pontuação, contração, redundância, semântica e sintaxe, por exemplo, a ferramenta traz explicações sobre os erros cometidos, pontuação prévia para os textos e um mecanismo que evita o plágio, impedindo as opções copiar/colar.

A proposta, portanto, é beneficiar tanto os estudantes, que poderão treinar e aperfeiçoar a escrita para alcançar melhores resultados nas redações (sejam internas ou externas, como o Enem), quanto os professores, que poderão focar na argumentação e nas ideias do texto, devido à pré-correção rápida e otimizada feita pela ferramenta.

O site do Redação Paraná tem tutoriais de acesso, critérios de avaliação e vídeos sobre os temas e gêneros textuais presentes na plataforma.