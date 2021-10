Corpo em estado de decomposição é encontrado em Campo Mourão

O corpo de um homem já em estado de decomposição foi localizado na tarde desta segunda-feira, entre os conjuntos Fortunato Perdocini e Milton de Paula Walter, em Campo Mourão.

Segundo as informações, a cabeça e um braço estavam separados do corpo. Um morador das proximidades estranhou a presença de urubus sobrevoando perto de sua casa e resolveu procurar, acreditando que houvesse algum animal morto por perto.

Na companhia do filho, ele saiu e encontrou os restos mortais de um homem, em uma plantação de mandioca. A Polícia Militar foi acionada, bem como investigadores da Polícia Civil e a perícia.

Os policiais localizaram uma bolsa próximo ao corpo, com alguns documentos em nome de Eronildo de Lima, que pode ser a vítima encontrada morta. O IML esteve no local e recolheu o corpo para exame de nercópsia que apontará a causa da morte.

No último dia 24 de setembro, um morador do bairro entrou em contato com a Polícia Militar para informar que havia ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades, mas nada foi constatado no dia pelos policiais. A investigação vai apurar se o crime ocorreu nesse mesmo dia e quem pode ser o autor.