Comitê Volta às Aulas fez reunião de encerramento do ano letivo

O Comitê Volta às Aulas, formado por membros da Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou nesta quarta-feira (15), a reunião de encerramento do ano letivo. O prefeito Tauillo Tezelli esteve presente na abertura.

Durante o encontro, realizado no Imape, os participantes avaliaram os resultados do ano e definiram encaminhamentos para o próximo ano letivo, que começa dia 7 de fevereiro. “A ideia é voltarmos com as aulas presenciais para todas as modalidades de ensino”, informa a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

Ela ressalta que o cenário atual é favorável para o retorno presencial e a maioria dos pais ou responsáveis por alunos está de acordo. “O Comitê foi muito importante ao longo do ano na tomada das decisões nesse período atípico de pandemia. Aguardamos também o MEC para validar o ano letivo e acreditamos que vamos voltar à normalidade em fevereiro”, reforçou a secretária.

NOVOS PRÉDIOS

Os 180 alunos do CMEI Mundo Encantado devem iniciar o ano letivo nas novas instalações da unidade, construída no Jardim Flora. O novo prédio está pronto e no dia 31 de janeiro os servidores já estão convocados para organizar o local para atender os alunos.

Já o novo prédio da Escola Municipal Gurilândia, que também está em fase de conclusão, só deve estar pronto em março. “Essa é a previsão da empresa”, informa a secretária. A nova escola já deveria estar pronta, mas houve atraso de repasses de recursos por parte do governo federal. Foi necessário o município fazer aportes para que as obras prosseguissem.