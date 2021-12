4º Camping de Atletismo reúne atletas e treinadores em Campo Mourão

Troca de conhecimentos com treinadores olímpicos de Atletismo, com aulas teóricas e práticas voltadas ao crescimento da modalidade faz parte do 4ª Camping de Atletismo, que começou dia 13 e vai até sexta-feira, dia 17, em Campo Mourão. As aulas teóricas são realizadas no auditório da Faculdade Integrado as práticas no Estádio Municipal Roberto Brzezinski.

Segundo o técnico Paulo Cesar da Costa, são mais 100 pessoas, entre treinadores e atletas de 16 cidades no município para desenvolver um trabalho desde a iniciação ao alto rendimento. “Temos treinadores de quase todas as provas do Atletismo neste camping, que é o segundo mais importante do Brasil e passou a fazer parte do calendário oficial da Confederação”, ressalta o técnico.

Promovido pela Confederação Brasileira de Atletismo, o evento é realizado em conjunto com a Fundação de Esportes (Fecam), Secretaria Estadual de Educação e parceria com a Faculdade Integrado e Loterias Caixa. A abertura contou com a presença do presidente da Federação, Wlamir Motta Campos.