Volume milionário de mercadorias contrabandeadas é aprendido em rodovias de Campo Mourão e região

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná interceptou vários veículos carregados com mercadorias estrangeiras que entraram ilegalmente no território nacional na noite dessa terça-feira, 25.

No total, 6 ônibus e 3 veículos leves foram apreendidos, lacrados e encaminhados para o depósito da Receita Federal em Cascavel. A operação se desenvolveu na BR 369, e se desenvolveu em vários pontos da rodovia.

Um ônibus foi retido em Cascavel, outro em Campo Mourão e o restante em uma área rural do município de Juranda. Devido ao grande volume apreendido, as mercadorias serão contabilizadas posteriormente.

Entre o material apreendido há eletrônicos, smartphones, equipamentos de informática, bebidas e brinquedos. O valor estimado das cargas ultrapassa os 2 milhões de reais.

Os veículos seguiam de Foz do Iguaçu-PR para o estado de São Paulo. A BR 369 é uma rota reconhecida para a prática do crime de contrabando e descaminho, movimento que atrai a atenção de quadrilhas especializadas no roubo de mercadorias que seguem para São Paulo e do dinheiro que abastece o crime no Paraguai.

ROMANTIZAÇÃO DO CRIME

Apesar de muitos acharem que crimes como contrabando, descaminho ou a “Pirataria” de uma forma geral, não sejam crimes graves e não deveriam ter a atenção do estado, entidades como o Forum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade calculam que os prejuízos setoriais, somados com a sonegação, totalizam um prejuízo de mais de 400 bilhões de reais ao Brasil em um único ano.

Além disso, existem crimes conexos, tais como roubo/furto de veículos, tráfico de armas, dentre outros, necessários para a manutenção da logística do contrabando/descaminho.