Colégios estaduais terão prova preparatória para o Sistema de Avaliação da Educação Básica

A secretaria estadual da Educação e do Esporte lembra que acontece na quarta-feira da próxima semana, dia 1º de setembro, em todas as escolas da rede pública estadual de ensino, uma atividade preparatória para o Saeb — Sistema de Avaliação da Educação Básica. Intitulado 2ª Atividade Paraná Saeb 2021, o exame é destinado aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio (regular ou integrado).

Com 36 questões ao todo (18 de Matemática e 18 de Língua Portuguesa), a atividade tem o objetivo de auxiliar o professor no diagnóstico de aprendizagem do estudante e no planejamento de ações pedagógicas focadas na prova Saeb 2021. A teste também ajudará a identificar habilidades e conhecimentos dos estudantes e possíveis lacunas de aprendizagem. Todo o conteúdo abordado na atividade está em consonância com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Cada escola poderá decidir se as provas serão impressas ou digitais.

SAEB 2021

Em julho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou a realização do Saeb no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021, em todos os Estados. A partir de setembro, as escolas participantes serão contatadas pelo Inep para fazer o agendamento da aplicação dos testes.

Serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, com o objetivo de preservar a comparação entre edições e a manutenção da série histórica de resultados do Saeb e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Agência Estadual de Notícias