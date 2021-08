CM/Futsal recebe o Cascavel pelo Paranaense, nesta sexta-feira

Na reta final da primeira fase do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe o Cascavel, nesta sexta-feira (27), às 18h30, na Arena UTFPR (Belin Carolo). Será o penúltimo jogo da fase de classificação, que garante aos quatro primeiros colocados o direito de ir direto para os playoffs da competição, enquanto os demais disputam um mata-mata a mais para ter acesso à fase quartas de final.

O adversário é o vice-líder do estadual com 28 pontos em 13 jogos, enquanto Campo Mourão está na sexta colocação com 21 pontos. Chopinzinho é o quinto colocado, também com 21 pontos em 13 confrontos, assim como Campo Mourão, que além do Cascavel enfrenta ainda o Coronel Vivida, na última rodada.

VOLTANDO

Poupado na última rodada, quando o carneiro tricolor venceu o Siqueira Campos por 3 a 1, o pivô Caio Júnior, artilheiro mourãoense na temporada, está confirmado para o duelo com os cascavelenses. Com a volta do pivô, o técnico Sérgio Lacerda terá todo o grupo à disposição.

AO VIVO

A Integrado Carneiro TV transmite o jogo ao vivo, a partir das 18h15 nos canais oficiais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).