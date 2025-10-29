CM realiza o Dia da Educação com palestra-show de Marco Túlio Lara, do Jota Quest

O músico Marco Túlio Lara, cofundador e guitarrista da banda Jota Quest, será a atração principal do Dia da Educação, evento promovido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A celebração acontece na próxima sexta-feira (31), a partir das 8h, no Mourão Garden, e deve reunir cerca de 1.600 servidores da rede municipal de ensino.

Tradicional no calendário do município, o Dia da Educação celebra o trabalho dos profissionais da área e valoriza práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras desenvolvidas nas escolas municipais. Durante o evento, serão premiadas as melhores práticas pedagógicas desenvolvidas na rede municipal.

Marco Túlio apresentará o tema “Sem Medo do Futuro”, uma palestra-show que combina reflexão, motivação e música ao vivo. A proposta é conduzir o público por uma jornada sensorial que une trilha sonora e narrativa para provocar reflexões sobre coragem, inteligência emocional e a capacidade de reescrever a própria história.

Com mais de 30 anos de carreira, Lara é reconhecido por transformar experiências pessoais e profissionais em mensagens inspiradoras. Além do sucesso com o Jota Quest, o músico tem se dedicado a palestras que unem arte e propósito, abordando temas como reinvenção, escolhas e superação. Em sua trajetória, enfrentou desafios como o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e a paternidade de um filho com Síndrome de Down, vivências que moldaram sua visão sobre o tempo, a vida e a importância da empatia.