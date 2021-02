Aulas na rede municipal iniciam nesta quarta-feira, em Campo Mourão

Nesta quarta-feira, dia 10, tem início às aulas do ano letivo 2021 da rede municipal de ensino de Campo Mourão. Atualmente, são 10.021 alunos matriculados nas escolas e centros municipais de educação infantil (CMEIs).

São 21 CMEIs e 22 escolas, dentre elas, três na área rural, que são a Escola Municipal Caetano Munhoz da Rocha, na Comunidade Rural Alto Alegre; a Escola Municipal do Campo Manoel da Nóbrega, na Comunidade Rural KM 128;, além da Escola Municipal do Campo Narciso Simão, no distrito de Piquirivaí.

As aulas serão, a princípio, neste mês de fevereiro, em formato remoto, devido à Pandemia do Coronavírus (COVID-19). A secretária municipal da Educação, Tânia Caetano, destaca que a divisão neste retorno, nas escolas municipais, será de forma escalonada.

O retorno nas escolas será inicialmente remoto, mas com avaliação diagnóstica no ensino fundamental. Nos CMEIs, totalmente remoto, até que as crianças sejam imunizadas, até como forma de as proteger.

Até esta terça-feira, dia 9, foram realizadas formações para professores e demais servidores da educação; entre eles cozinheiras, apoio, escrituradas e equipe gestora. “As formações estão sendo promovidas de forma presencial, por unidade”, informa a secretária.

Tania Caetano ainda menciona que o importante é iniciar o ano letivo, como forma de recuperar as perdas ocorridas pelo setor no ano passado, 2020, em virtude da pandemia, que se iniciou em meados de março passado.

“Todas as unidades educacionais do nosso município estão devidamente preparadas para este retorno das aulas, e é importante agradecer e ao mesmo tempo parabenizar toda a nossa equipe pelo trabalho e planejamento realizados até aqui para que este ano letivo possa ser iniciado”, destaca.

A participação da comunidade escolar, na opinião do prefeito Tauillo Tezelli, foi de fundamental importância para as decisões a serem tomadas para o início das aulas neste ano de 2021. “Sabemos que é um novo desafio, as dificuldades, por conta da pandemia, são inúmeras, mas o bom trabalho da nossa equipe da educação e a atuação participativa dos pais e familiares sem dúvida foram essenciais para que tudo fosse planejado da melhor forma”, conclui o prefeito.