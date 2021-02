Homem é ferido com golpes de faca em C. Mourão

Um homem de 48 anos levou pelo menos quatro facadas no abdômen e região do peito, na madrugada desta terça-feira. O crime ocorreu por volta das 05h45, na rua Severo Gomes, no jardim Mário Figueiredo.

Acionada, a Policia Militar foi ao local, onde a vítima informou que ao se levantar saiu no quintal da casa e se deparou com três homens. Ao questioná-los, acabou sendo golpeado. Na sequência os três saíram do local e se evadiram.

A vítima informou que entrou na casa e pediu ajuda aos outros dois colegas de trabalho que residem com ele. Uma equipe do Samu esteve no local, prestou os primeiros atendimentos à vítima e posteriormente a encaminhou até a Santa Casa.

O homem informou que não conhece os agressores e desconhece a motivação, pois não tem desavenças com ninguém.