Aula Paraná Turbo vai aumentar interação e aprendizagem dos alunos

O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (17) o Aula Paraná Turbo, uma versão avançada do Aula Paraná, atual sistema de ensino remoto da Secretaria da Educação e do Esporte, oferecido a 1,07 milhão de alunos da rede estadual. O evento oficial de lançamento ocorreu no Colégio Yvone Pimentel, onde são gravadas as videoaulas exibidas nos três canais de TV e no Youtube do Aula Paraná, e contou com a do secretário da Educação Renato Feder e dos diretores da Secretaria.

Com o Aula Paraná Turbo a intenção é fortalecer o sistema que já vem funcionando e alcançando resultados positivos nos últimos seis meses, desde quando as escolas foram fechadas para as aulas presenciais. “O governador Ratinho Junior, sempre muito preocupado com a Educação, nos pediu um plano para aumentar ainda mais a participação dos alunos. Por isso estamos fazendo hoje o lançamento do Aula Paraná Turbo, que tem várias ferramentas adicionais para aumentar o aprendizado no Paraná”, explicou o secretário Renato Feder.

Ele também destacou que a Educação do Paraná vem subindo em qualidade e investindo em tecnologias desde antes da pandemia. “Este complemento ao Aula Paraná vem como parte de um projeto ainda maior que é o de modernizar a Educação no Estado”, explicou Feder. “Os avanços tecnológicos que estamos tendo agora e expertise que professores e alunos estão adquirindo nestas ferramentas vão contribuir muito para o avanço nos próximos anos”, completou.

VERSÃO AVANÇADA

O Aula Paraná Turbo é uma versão avançada do sistema de aulas remotas que existe atualmente e irá contar com uma série de novas ferramentas, como um Intensivo do Enem, um sistema de correções automáticas de redação, aulas de programação para alunos e professores, além de mais aulas ao vivo e uma plataforma de matemática gamificada. As inscrições para o curso de programação gratuito com 10 mil vagas começam nesta sexta-feira (18).

“Estamos aumentando o número de aulas ao vivo. Hoje são 12 mil aulas que os professores e as professoras do Paraná já dão para os alunos, além das aulas da TV. Estamos ampliando essa quantidade e pedindo às famílias que se atentem para que os filhos participem ainda mais com as aulas ao vivo, em que eles podem ver o rosto do professor, o professor pode ver o rosto deles e dos colegas”, diz o secretário Renato Feder.

A nova versão do Aula Paraná também vai contar com um sistema de fortalecimento de videochamadas, uma nova ferramenta de gestão para os diretores e a ampliação do Formadores em Ação, sistema de formação dos profissionais da educação durante a pandemia.

Novas ferramentas disponibilizadas pelo Aula Paraná Turbo

1 – Intensivo do ENEM

• Rede estadual de ensino do Paraná tem recorde de inscritos esse ano

• Mais de 53 mil inscritos de escolas públicas estaduais do Paraná – quase 40% de aumento em relação ano passado – maior crescimento do Brasil

• ENEM é a principal porta de entrada para as melhores universidades do Brasil e de Portugal

• Conteúdos específicos para o Exame

2 – Redação Paraná

• Correção automatizada de redação

• Inteligência Artificial corrige ortografia

• Professor foca no essencial

• Argumentação

• Gêneros Textuais

• Dicas para o ENEM

• Aumento da produtividade dos alunos

• Correções e devolutivas mais rápidas

• Ferramenta desenvolvida pela Secretaria da Educação.

3 – Aulas Ao Vivo

• Aulas mais interativas

• Participação dos alunos em tempo real

• Linguagem ainda mais jovem

• Ampliação do vínculo dos estudantes

4 – Curso de programação para 10 mil alunos

• Parceria com Alura, uma das maiores plataformas do ramo

• Serão 10 mil vagas para alunos da rede aprenderem a programar

• Curso mais moderno do mercado

• Vagas para cinco modalidades de programação:

• Programação web (computador)

• Programação mobile (celular)

• Front-end

• Design & UX

• Data Science

5 – Plataforma de Inglês on-line

• Plataforma moderna

• Inglês de alto nível

• Em licitação: melhores plataformas do mundo participando – Será acessível para todos os nossos 1,1 milhão de alunos

• Plataforma utilizada nos melhores colégios do Brasil

6 – Matemática Gamificada

• Mais dinâmica nas aulas de matemática

• Alunos aprendem jogando

• Torna a absorção de conteúdos difíceis mais tranquila

7 – Sistema de WebConferências

• Ferramenta que permite ao professor fazer vídeochamadas diárias com seus alunos

• Tempo da aula gravada será reduzida pela metade | a outra metade será dada pelo professor de cada turma

• Possível fazer pelos aplicativos Google Meet ou Aula Paraná On-line

• Manutenção do vínculo entre aluno e escola

• Previne a evasão escolar

• Melhora o processo de ensino-aprendizagem

• Conteúdos são melhor absorvidos, professor conhece melhor seu aluno

8 – Super Gestor – Nova ferramenta de gestão ao diretor

• Ferramenta que permite ao diretor acompanhamento pleno dos profissionais da educação e dos alunos

• Relatórios diários por e-mail para escolas

• Dados em tempo real

• Mais dinâmicos

• Permite aprimorar processo de ensino-aprendizagem

• Decisões mais rápidas

• Reduz evasão

• Melhora resultados

9 – Ampliação do Professor Formador

• Formação de professores para o uso de novas tecnologias

• Uso das tecnologias para metodologias ativas

• Modernização dos currículos das disciplinas

• Aulas mais dinâmicas

10 – Mensagem aos pais de alunos faltantes

• Modernização da busca ativa

• Redução da evasão escolar

• Amplia a participação da família

11 – Feedback respostas Google Classroom

• Correção mais rápida das atividades

• Aluno vai ter uma resposta mais rápida

• Com os dados o professor pode atuar mais assertivamente onde está a dificuldade de cada turma/estudante

12 – Quizz e enquetes no aplicativo

• Torna aprendizado mais dinâmico

• Atividades mais interativas

13 – Pacote de livros pedagógicos FDE on-line

• Livros didáticos estarão disponíveis on-line

• Mais fácil consulta

• Torna atividades remotas mais dinâmicas

14 – Plataforma da Ática on-line

• Livros didáticos de inglês estarão disponíveis on-line

• Mais fácil consulta

• Torna atividades remotas mais dinâmicas

• Plataforma interativa de questões em inglês

15 – Preparo de 1 milhão de provas para o retorno pós-covid

• Nivelamento dos estudantes

• Identifica quais conteúdos foram aprendidos e quais ainda precisam ser retomados.

