Polícia Civil de Mamborê esclarece homicídio em Boa Esperança

Próximo de completar um ano do assassinato do jovem Thiago Gonçalves Torres, ocorrido em 26 de setembro de 2019, em Boa Esperança, a Polícia Civil de Mamborê já elucidou os detalhes do crime e pediu a prisão preventiva do principal suspeito de ter encomendado a morte da vítima.

O pedido foi deferido pela Justiça, porém o homem que teria encomendado a morte da vítima está foragido. A. S. R. é o principal suspeito de ter mandado matar o jovem Torres As investigações concluíram que ele teria pago R$ 10 mil para que duas pessoas executassem a vítima.

Em virtude de estar com mandado de prisão expedido em seu desfavor e não ser encontrado, o homem já é considerado foragido da Justiça. A Polícia Civil tem informações de que o foragido é considerado um indivíduo de alta periculosidade e que pode estar armado.

O Delegado Anderson Sérgio Romão, titular da Delegacia de Polícia Civil de Mamborê, disse que não irá comentar o caso, pois o processo está em segredo de Justiça.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito poderá ser repassada de forma anônima pelos telefones (44) 3568-1341, (44) 9.9832-1618 ou pelo 181.

Informações: Cidade Destaque