Aprovado retorno das aulas de forma híbrida para alunos de 4 e 5 anos

Reunido nesta quinta-feira (12), o Comitê Volta às Aulas aprovou o retorno das aulas de forma híbrida para os alunos dos níveis 1 e 2 (4 e 5 anos) da rede municipal a partir do próximo dia 23 de agosto. No total são 1.943 alunos, divididos em 110 turmas, nas as escolas que já estão atendendo o ensino fundamental (1º ao 5º ano).

Segundo a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, a partir de segunda-feira, dia 16, as orientadoras das unidades de ensino entrarão em contato com as famílias dos alunos para informar sobre a volta das aulas presenciais e consultar se vão enviar as crianças ou vão manter no ensino remoto até o fim do ano. “Os responsáveis terão o direito de escolher”, lembra a secretária.

Ela esclarece que no formato híbrido as turmas são divididas entre aulas presenciais e remotas, com as salas ocupadas com 50 por cento da capacidade. “Enquanto um grupo recebe o conteúdo de forma presencial nas salas de aula, o outro terá os conteúdos gravados disponibilizados no portal Atla Ensino. A cada semana os grupos são trocados”, explica.

Segundo a secretária, o Comitê optou pelo retorno em razão da diminuição do número de casos positivos de Covid-19 e o atendimento presencial segue os protocolos sanitários. “Foi tudo previamente organizado, inclusive o transporte e alimentação escolar”, afirma a secretária, ao lembra que todos os funcionários da Educação já foram imunizados pelo menos com a primeira dose da vacina.