O município de Campo Mourão, por meio da Fundação Cultural, está com inscrições abertas para aulas de circo em dois locais. Para a Escola de Artes Circenses da Fundacam as inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://forms.gle/PHyCebN2q9WVm9yJ9

Para o público adulto as aulas serão às segundas e quartas-feiras, das 19 às 20h30, com o professor Prof° Bruno e às terças e quintas, das 19h30 às 21 horas, com a professora Vanuza. Para crianças de 8 a 13 anos, será às terças e quintas, das 18 às 19h30. A matrícula custa R$ 40,00 e a mensalidade R$75,00.

Outra opção é o projeto “Aprendi no Circo”, selecionado por meio do edital Circula Arte – Lei Aldir Blanc, da proponente Camila Pinheiro. As aulas serão realizadas no Centro da Juventude e vão começar no próximo dia 2 de setembro, duas vezes por semana. O projeto é voltado a crianças de 6 a 13 anos e as aulas serão nas quintas-feiras (das 14 às 15 horas) e nas sextas (das 10 às 11 horas).

Além das técnicas circenses, o objetivo do projeto, é valorizar o trabalho em grupo e o respeito ao próximo, explorando a criatividade e a sustentabilidade do planeta, já que materiais (malabares) serão confeccionados com materiais recicláveis.

Inscrições e mais informações: Centro da Juventude Itachir Tagliari – Rua Robson Daciuk Paitach – Jardim Aeroporto. Fone (44) 3525 3507.