Alunos podem se inscrever na Olimpíada de Inglês

O grupo ChatClass, em parceria com o Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, está convidando alunos e professores de escolas públicas e particulares para participarem, entre os dias 1º a 31 de outubro, da Olimpíada de Inglês.

A proposta da Olimpíada é incentivar, dinamizar e democratizar o estudo de Inglês entre estudantes. Como a Olimpíada será pelo WhatsApp, qualquer aluno com acesso ao aplicativo poderá participar.

Essa edição contará com a participação dos professores que poderão colaborar ativamente no processo.

INSCRIÇÕES PARA ALUNOS

Os alunos interessados deverão acessar o site ChatClass, fazer sua inscrição e automaticamente serão remanejados para uma turma dentro de um grupo de WhatsApp.

Neste grupo, os alunos receberão atividades diárias, de segunda a sexta-feira, que ficarão disponíveis no menu do Robô, e poderão ser feitas em qualquer dia e em qualquer lugar. As atividades estarão divididas nas categorias Inglês Geral e We Are The Future of Work.

Eles podem responder de forma escrita ou em áudio. Os professores poderão avaliar os áudios dos alunos.

PROFESSORES

Professores de qualquer área podem participar, dando aulas do Ensino Fundamental II ou Médio e estudantes no Ensino Fundamental 2 ou Médio. Basta acessar o site do ChatClass e fazer a inscrição na aba professor, confira aqui.

VENCEDORES

A Olimpíada irá contemplar 162 alunos vencedores, um aluno de cada Estado em cada uma das categorias abaixo:

– Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano): básico, intermediário e avançado;

– Ensino Médio: básico, intermediário e avançado.

O ChatClass informa que qualquer escola da rede pública ou privada de ensino básico pode participar, isso inclui cursos técnicos e o EJA (Educação para Jovens Adultos).

Professores e alunos podem começar a participar até o dia 30 de outubro. Estudantes e professores inscritos após o dia 1º de outubro também terão acesso a todo o conteúdo e atividades já disponibilizados para os demais alunos.

Para os professores participantes, há a necessidade de cadastro das escolas onde lecionam atualmente. Esta opção só estará disponível dentro de alguns dias. Por isso, aguarde a notificação da ChatClass para inclusão no cadastro.

