Alunos do Novo Ensino Médio do Colégio Adventista fazem aprofundamento sobre Pressão Atmosférica

Os Itinerários Formativos são um conjunto de componentes curriculares (disciplinas) em que os estudantes escolhem dentro da nova estrutura do Ensino Médio. Dentro do Aprofundamento em Física, os alunos da 1ª série do NOVO ENSINO MÉDIO (NEM) apresentaram um trabalho sobre pressão atmosférica.

Ao colocar o béquer vagarosamente com álcool aceso acima da água depositada num recipiente de vidro (antes de tocar a água), o béquer começa a ser preenchido de ar quente e o ar frio sai.

Quando o recipiente toca a água e sela o ambiente, o fogo queima o oxigênio do interior do béquer e, com isso, vai diminuindo até apagar. Simultaneamente durante esse processo, o ar volta a esfriar e a contrair, diminuindo a pressão no interior do béquer. Sendo assim, a pressão atmosférica sendo maior, faz com que a água suba.

Atividades práticas como essa, têm como objetivo aprofundar, ampliar e consolidar a formação do aluno.