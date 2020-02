Alunos de CMEI participam de projeto sobre a dengue

Professores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tancredo Neves, do Conjunto Cohapar, desenvolveram com seus alunos um projeto de conscientização para o combate à dengue.

A campanha contou com um passeio pelo comércio e residências próximos ao CMEI, contação de história, entregas de panfletos e cartazes que levavam mensagens sobre o perigo que o mosquito Aedes aegypti representa.

Durante os últimos dias, foram desenvolvidas diversas atividades e orientação com as crianças com relação à dengue. E na manhã de hoje a turma do Nível 1 B apresentou uma história para todos do CMEI, enquanto o Nível 1 A fez uma caminhada com entrega de panfletos.

O projeto termina no dia 3 de março com uma palestra com os agentes de endemias do município.