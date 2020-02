Município de Campo Mourão abre inscrições para Processo Seletivo de Estágio

O Município de Campo Mourão publicou em no dia 21 último o edital de abertura do Processo Seletivo de Estágio nº. 01/2020, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de estagiários em nível superior, nos termos da Lei Federal nº. 11788/2008 e Decreto Municipal nº. 8396/2020.

As oportunidades são para os cursos de Administração (seis vagas); Agronomia; Arquitetura; Ciências Contábeis (duas vagas); Ciências Econômicas (duas vagas); Direito (uma vaga); Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Farmácia (uma vaga); Pedagogia (10 vagas); Psicologia; Serviço Social; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Secretariado e Turismo e Meio Ambiente.

O estagiário contratado terá a bolsa-auxílio no valor de R$ 748,00 (jornada de seis horas diária) ou R$ 498,67 (jornada de quatro horas diária), além de auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 mensais ou vale transporte municipal por dia efetivo de estágio realizado.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pela Internet, no período de 24/02/2020 a 17/03/2020, por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://www.cieepr.org.br/ menu-superior/estudantes/ processo-seletivo-especial.

Como método de avaliação dos candidatos será aplicada prova objetiva de 30 (trinta) questões, na data provável de 28/03/2020 (sábado), com duração máxima de três horas e conteúdo programático abrangendo as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e informática.

Para obter maiores informações acesse o Edital de Abertura, publicado no dia 21/02/2020 no Órgão Oficial do Município, disponível em formato eletrônico no site https://campomourao.atende. net/?pg=diariooficial.