Alunos da rede estadual voltam às aulas nesta segunda-feira

Os cerca de 1 milhão de estudantes dos 2,1 mil colégios estaduais do Paraná voltam às aulas nesta segunda-feira (25). Durante as duas últimas semanas houve recesso escolar. Conforme previsto no calendário de 2022, os professores tiveram 10 dias de recesso e retornaram às atividades no final da semana passada para concretizar o planejamento do novo ciclo.

O segundo semestre começa neste dia 25 de julho e o ano letivo se encerra no dia 20 de dezembro. Na rede estadual, o calendário é dividido em três trimestres; o primeiro aconteceu de 07 de fevereiro a 26 de maio, o segundo começou no dia 30 de maio e se encerra no dia 16 de setembro, e o último trimestre vai de 20 de setembro até 19 de dezembro.

Fonte: Agência Estadual de Notícias