Abertas inscrições para o Concurso Agrinho 2022

O tradicional Concurso Agrinho, realizado há 27 anos pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, abriu suas inscrições no dia 1º de agosto e prossegue até 31 de agosto. Na edição 2022, o Agrinho vai focar a sustentabilidade ambiental como tema para desenvolvimento dos trabalhos.

Os nomes dos vencedores serão divulgados no site na segunda quinzena de outubro. A cerimônia de encerramento do Programa Agrinho 2022 está marcada para acontecer no dia 7 de novembro, em Curitiba.

O primeiro passo é preencher o formulário de inscrição disponibilizado no site sistemafaep.org.br/agrinho. Na sequência, o professor deve inserir os documentos solicitados no sistema, incluindo o trabalho e a ficha de inscrição assinada pela direção da instituição de ensino (digitalizados e salvos em PDF).

As categorias ofertadas são Desenho Educação Especial, Desenho 1º ano, Redação 2º ao 9º ano, Experiência Pedagógica, Escola Agrinho e Município Agrinho. O regulamento completo para cada categoria também está disponível no site.

PREMIAÇÃO

As categorias Desenho e Redação estão divididas entre as redes pública e particular, com exceção da categoria Desenho Educação Especial, destinada aos alunos matriculados nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).

Na categoria Redação destinada à rede pública de ensino, podem participar alunos matriculados do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, e à rede particular, estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. O número de alunos concorrentes por escola é livre, mas cabe ao professor selecionar apenas um trabalho por turma para ser submetido ao concurso.

Os trabalhos enviados nas categorias Desenho e Redação da rede pública de ensino vão passar por uma classificação regional, com premiação de smartphones para os alunos e seus respectivos professores classificados em 1º lugar. Na sequência, seguem para a fase estadual, com entrega de tablets para os vencedores. Na rede particular, os trabalhos vão passar apenas pela etapa estadual.

As categorias Escola Agrinho e Município Agrinho também vão contar apenas com a classificação estadual. Em Escola Agrinho, o 1º lugar será premiado com quatro notebooks e um projetor multimídia, enquanto os classificados em 2º e 3º lugares ganharão três notebooks cada. Na categoria Município Agrinho, voltada para as Secretarias Municipais de Educação (SMEs) do Paraná, os três primeiros colocados receberão um notebook e um projetor multimídia.

A categoria Experiência Pedagógica volta a premiar professores com automóveis. Serão três trabalhos vencedores na etapa estadual, sem distinção entre redes pública e particular. Na etapa anterior, serão escolhidos dois trabalhos por regional do SENAR-PR, que receberão um tablet como prêmio. Os 20 docentes classificados vão concorrer aos três automóveis na etapa estadual.

A lista dos professores selecionados na primeira fase será divulgada no site do Sistema FAEP/SENAR-PR no dia 26 de setembro. A segunda etapa consiste em uma apresentação do projeto pelo professor a ser realizada, de forma online, nos dias 29 e 30 de setembro.