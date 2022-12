Última semana do comércio aberto em horário especial

Nesta semana que antecede o Natal, os consumidores também poderão fazer suas compras no comércio lojista de Campo Mourão em horário especial. De segunda a sexta-feira, as lojas da área central da cidade e dos bairros permanecerão abertas até às 22 horas. Já no próximo sábado, véspera do Natal, o atendimento ao público vai se estender até às 16 horas.

É na última semana que, tradicionalmente, a maior parte dos consumidores vão às compras para o Natal. Um dos motivos é o pagamento da última parcela do 13º salário aos empregados, o que significa a injeção de volume significativo de recursos na economia. Algumas empresas e órgãos públicos também antecipam o pagamento dos salários de dezembro.

Em Campo Mourão, por exemplo, os 2.892 servidores municipais receberão nesta terça-feira a segunda parcela do 13º salário. Já no dia 23 (sexta-feira) será efetuado o pagamento dos salários e um terço de férias aos servidores que tiverem direito. Um montante da ordem de R$ 19,5 milhões, que vai ajudar a fomentar a economia do município neste fim de ano.

A recente antecipação do pagamento de parte das sobras aos cooperados pela Coamo Agroindustrial Cooperativa é outro fator que contribui para o aquecimento das vendas do comércio de Campo Mourão e da região no período natalino. No início do mês, a cooperativa liberou R$ 220 milhões aos seus mais de 30 mil cooperados. Já na semana passada, a Credicoamo começou a pagar os juros sobre o capital, num montante da ordem de R$ 34 milhões entre seus associados.