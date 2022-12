Rapaz é perseguido por dupla em moto e morto a tiros em C. Mourão

Um rapaz identificado a princípio apenas por Fernando Cowboy foi morto com vários tiros de pistola no início da noite deste sábado, 17, em Campo Mourão. O crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta, os quais perseguiram o veículo VW/Saveiro que a vítima dirigia, acompanhada de outra pessoa.

Fernando morreu o passageiro ficou ferido. O crime ocorre na avenida Armelindo Trombini, próximo à Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão.

No entanto, a discussão entre eles começou próximo ao Caic, onde já teria ocorrido os primeiros disparos. Na tentativa de escapar do atentado, Fernando saiu com o carro em direção ao centro da cidade, mas foi perseguida pelos dois homens na moto.

Próximo à Associação dos Engenheiros Agrônomos, ele perdeu o controle da direção após um dos tiros acertar um dos pneus. Foi então que a motocicleta se aproximou o garupa efetuou vários disparos atingindo os dois ocupantes da Saveiro.

Na fuga, o carregador da pistola ficou caído no local. Equipes da Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento às vitimas. Fernando chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital Pronto Socorro. O outro rapaz ficou ferido e está internado. O veículo ficou perfurado de balas,